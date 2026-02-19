Второй пожар в омских Кузьминках мог случиться из-за вечера при свечах

Квартира на 22-м этаже выгорела полностью.

Фото: vk.com/inci55

Вчера вечером, 18 февраля, на 22-м этаже дома по адресу: Взлетная, 15, произошел пожар. Местные жители сообщили «Омск‑информу», что, по их предположению, причиной возгорания мог стать романтический вечер при свечах.

Омичи также подчеркнули, что обеспокоены тем, что уже второй раз за месяц возгораются балконы, а управляющая компания «Кристалл» не проводит никаких противопожарных мероприятий.

Кроме того, жители уточнили, что снова возникли трудности с тушением из-за машин, припаркованных на территории. Пожар не удалось своевременно потушить, что привело к значительному распространению огня.