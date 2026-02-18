Омск-Информ
·Происшествия

Дым с последнего этажа: в омских Кузьминках снова вспыхнул пожар

Причина происшествия пока неизвестна.

В омских Кузьминках снова произошел пожар. Как сообщают горожане, на этот раз горит квартира на последнем этаже одной из многоэтажек.

– Последний этаж, такой лестницы нет, чтоб тушить, – отметила одна из местных жительниц.

Напомним, 25 января в Кузьминках уже был пожар. В многоэтажке на улице Взлетной утром загорелся балкон. Огонь распространился, и в результате пострадало несколько квартир. Одна женщина получила ожоги, от которых умерла в больнице.

По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание в проводке.

