Проверят управляющую компанию: стала известна причина пожара в омских Кузьминках

На этот раз к возгоранию привела неосторожность.

Фото: vk.com/inci55

Прокуратура назвала предварительную причину пожара в омских Кузьминках. По данным ведомства, к возгоранию привело неосторожное обращение с огнем.

– Точная причина случившегося будет установлена после проведения пожарно-технической экспертизы, – сообщили в ведомстве.

Напомним, пожар произошел сегодня вечером на 22-м этаже в доме по адресу Взлетная, 15. Никто не пострадал.

Отметим, что прокуратура также организовала проверку соблюдения жилищного законодательства при содержании и обслуживании имущества многоквартирного дома, а также о нарушении законодательства о пожарной безопасности в деятельности ООО УК «Кристалл», которой осуществляется управление домами в микрорайоне «Кузьминки».

Отметим, что это уже второй пожар в микрорайоне в этом году.