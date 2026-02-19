В Кремле заявили, что оставят свой телеграм-канал

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что это необходимо для информирования людей за рубежом.

Фото: Kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, зачем Кремль продолжает вести свой канал в Telegram. По его словам, это необходимо для информирования людей, находящихся за рубежом.

– У нас, во-первых, много соотечественников за границей. Кроме того, иностранцы интересуются президентской повесткой дня. В наших интересах доводить эту информацию до них, – цитирует Пескова Life.ru.

Он добавил, что у Кремля нет проблем с ведением канала, подчеркнув, что речь идет об официальном канале и о присутствии в национальном мессенджере MAX.