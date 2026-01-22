Готовится полная блокировка популярного у омичей мессенджера

С августа прошлого года Telegram постепенно ограничивают.

В России шаг за шагом вводятся меры, ограничивающие работу мессенджера «Телеграм», сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артема Шейкина.

– Роскомнадзор последовательно применяет меры в отношении интернет-сервисов, нарушающих законодательство РФ. Иностранные мессенджеры используются для организации и проведения террористических актов на территории России, для мошеннических и иных преступлений против граждан нашей страны. Telegram не выполняет требования, направленные на предупреждение и пресечение совершения преступлений на территории РФ. В связи с этим с августа 2025 года поэтапно вводятся ограничительные меры в отношении данного мессенджера: не «проходят» аудио- и видеозвонки, отчасти замедляется передача медиафайлов, – заявил сенатор.

Шейкин отметил, что меры ограничения вводятся поэтапно, что позволяет гражданам адаптироваться и пользоваться другими мессенджерами. Он добавил, что в качестве замены иностранным сервисам следует выбирать только отечественные мессенджеры.

Напомним, ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявлял, что полной блокировки пока не стоит ждать.