·Общество

В Госдуме сделали заявление о полной блокировке Telegram в России

По словам зампреда комитета ГД по информационной политике, мессенджер продолжит работать.

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что мессенджер Telegram продолжит работать на территории России.

Парламентарий подчеркнул, что полной блокировки мессенджера не ожидается, так как мессенджер взаимодействует с властями страны.

– Считаю, что Telegram достаточно эффективно взаимодействует с правительствами большинства стран мира, в том числе и с Россией. Поэтому за судьбу Telegram, я думаю, что можно не беспокоиться, – приводит слова Свинцова ТАСС.

Ранее он заявил, что месседжер WhatsApp* окончательно заблокируют в России в 2026 году. По его словам, это станет оправданным решением накануне выборов.

* Принадлежит компании Meta (признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ.

