Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Роскомнадзор подтвердил скорую блокировку Telegram в России

Пользователи уже сталкиваются с перебоями.

В Роскомнадзоре прокомментировали сообщения о возможной полной блокировке мессенджера Telegram в России. 

– Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу, – рассказали РБК в пресс-службе РКН.

Напомним, что омичи уже длительное время сталкиваются с нестабильной работой сервиса. При этом депутат Госдумы Андрей Свинцов заверял, что Telegram продолжит работать в России без перебоев. Позднее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации Артем Шейкин сообщил о подготовке к полной блокировке мессенджера.

·Общество

Роскомнадзор подтвердил скорую блокировку Telegram в России

Пользователи уже сталкиваются с перебоями.

В Роскомнадзоре прокомментировали сообщения о возможной полной блокировке мессенджера Telegram в России. 

– Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу, – рассказали РБК в пресс-службе РКН.

Напомним, что омичи уже длительное время сталкиваются с нестабильной работой сервиса. При этом депутат Госдумы Андрей Свинцов заверял, что Telegram продолжит работать в России без перебоев. Позднее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации Артем Шейкин сообщил о подготовке к полной блокировке мессенджера.