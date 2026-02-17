Для строящегося аэропорта Омск-Федоровка ищут директора

Инвестор проекта открыл еще три вакансии.

Фото: правительство Омской области

Компания «Аэропорты регионов», выступающая инвестором Омск-Федоровки, объявила о поиске кандидатов на несколько вакансий в аэропорт. Организация ищет специалиста по охране труда и окружающей среды, специалиста календарно-сетевого планирования и директора по правовым вопросам.

Как указано в объявлении, будущий директор должен будет организовать и обеспечить правовое сопровождение проектирования строительства Омск-Федоровки, организовать контроль выполнения условий концессионного соглашения, осуществлять правовое обеспечение начала эксплуатации аэропорта и его деятельности.

Также руководитель должен иметь опыт работы по юридической специальности не менее пяти лет, опыт руководящей работы от одного года и опыт правового сопровождения крупных проектов.

Отметим, что ранее инвестор проекта искал специалистов на должности офисных работников, секретаря и инженера по поддержке пользователей.

Напомним, что соглашение о строительстве аэропорта было подписано в 2024 году. Объект стоимостью 64,6 млрд рублей планируется реализовывать по проекту архитектурного бюро «Хвоя». За год строительство аэропорта подорожало на 20 млрд рублей. Еще 4 млрд рублей омские власти займут у федералов под возведение инфраструктуры воздушной гавани.

Возведение нового воздушного хаба планируется закончить к декабрю 2028 года.