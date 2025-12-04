Инвестор набирает «офисный планктон» под строительство нового омского аэропорта

Компании «Аэропорты регионов» потребовались секретарь и инженер.

omskinform.ru

Инвестор проекта Омск-Федоровка, компания «Аэропорты регионов», начала подбор персонала. Организация ищет офисных работников, секретаря и инженера по поддержке пользователей.

От участников кастинга требуются опыт работы, высшее образование, умение работать с большим объемом информации и в режиме многозадачности, знание делового этикета. Предполагается, что секретарю доверят переговоры и входящую переписку совещания и видеоконференции, попросят оформлять сотрудникам командировки, готовить презентации и выгружать в систему электронного документооборота отчеты по строительству.

Инженеру поручат поддержку пользователей и обучение сотрудников, устранение неисправностей с оборудованием, настройку программ, приемку и выдачу офисной техники. От претендентов на этот пост тоже требуется опыт, умение работать с VPN и другие знания. Зарплаты сотрудников не озвучиваются.

Ранее компания выставляла вакансии инженеров. Со всеми сотрудниками заключат срочный трудовой договор до декабря 2028 года. Именно тогда по планируется совершить первый полет из нового аэропорта.

Соглашение о строительстве воздушного хаба подписано в 2024 году. Объект стоимостью 64,6 млрд рублей планируется реализовывать по проекту архитектурного бюро «Хвоя». За год строительство аэропорта подорожало на 20 млрд рублей. Еще 4 млрд рублей омские власти займут у федералов под возведение инфраструктуры воздушной гавани.