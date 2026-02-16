Безбилетный омич рассказал, почему избил школьника в троллейбусе

Дебошир признался, что слишком эмоционально отреагировал на замечание подростка.

Фото: vk.com/inci55

Омские полицейские выложили видео, где задержанный за избиение школьника в троллейбусе № 16 мужчина рассказывает детали инцидента.

Ранее «Омск-информ» сообщал, что на конфликт в транспорте обратили внимание пассажиры. По словам очевидцев, подросток сделал замечание мужчине, не желавшему оплачивать проезд, после чего попал под шквал ударов. Следователи возбудили уголовного дело.

Следователи совместно с полицией задержали дебошира. Им оказался 44-летний горожанин, до этого не имевший проблем с законом.

Задержанный пояснил правоохранителям, что вечером возвращался домой на троллейбусе и пытался расплатиться за проезд виртуальной банковской картой. Однако не смог этого сделать, так как якобы сотовый телефон разрядился.

– У меня не было возможности оплатить проезд, я кондуктору сказал. Свою вину полностью признаю. Если бы вернуть все обратно, я бы так себя не повел, – заявил омич на видео.

Сейчас задержанным занимаются силовики, расследующие уголовное дело о хулиганстве.