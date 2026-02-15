На омича, избившего подростка в троллейбусе, завели уголовное дело

Ему грозит до 5 лет тюрьмы.

В Омске возбудили уголовное дело о хулиганских действиях в общественном транспорте после нападения мужчины на молодого парня в троллейбусе № 16. Напомним, что инцидент произошел сегодня утром из-за того, что омич отказался платить за проезд. Юноша заступился за кондуктора, после чего мужчина набросился на него с кулаками.

Сейчас следователи устанавливают личность подозреваемого и выясняют обстоятельства случившегося. Всех, кто располагает информацией об инциденте, просят связаться со следственном управлением по телефону 28-38-09.

Отметим, что максимальное наказание по ст. 213 УК РФ – пять лет лишения свободы.