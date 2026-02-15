В омском троллейбусе агрессивный безбилетник избил подростка

Парень решил помочь кондуктору и попросил мужчину оплатить проезд.

Фото: vk.com/inci55

В Омске произошел очередной инцидент в общественном транспорте. В троллейбусе № 16 неизвестный мужчина устроил скандал с кондуктором из-за нежелания покупать билет.

За сотрудницу транспорта вступился подросток, призвавший мужчину оплатить проезд. В ответ на это агрессор набросился на парня с кулаками. Видео инцидента распространилось в соцсетях.

После случившегося, по словам очевидцев, мужчина заявил, что и пальцем не тронул подростка, и покинул троллейбус.

Напомним, что недавно в Омске из-за проблем с оплатой 14-летнего школьника выгнали из автобуса и ударили по лицу.