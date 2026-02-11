Омского подростка выгнали из автобуса и ударили по лицу

Это сделали кондуктор и один из пассажиров.

пресс-служба мэрии Омска

Омичка пожаловалась в соцсетях на то, что ее 14-летнего сына выгнали из автобуса, несмотря на запрет. У подростка, ехавшего домой вместе с друзьями, возникла проблема с оплатой. Это произошло вчера около 20:45 в автобусе № 22.

– У сына карта оказалась в стоп-листе, кондуктор стала орать прям в лицо, обзываться и выгонять из автобуса. Мало того, один из пассажиров соскочил со своего места, стал хватать за руки детей и вытаскивать из автобуса, мой сын стал выходить на остановке «Космос», и этот парень выскочил вслед за ним и ударил по лицу! – написала омичка.

После этого парень заскочил обратно в автобус, и тот уехал. А друзья подростка вышли вместе с ним и пошли пешком домой.

Мать подростка добавила, что написала заявление в полицию.