В Омске нашли безбилетника, который избил подростка в троллейбусе

Несовершеннолетний пассажир вступился за кондуктора.

Фото: vk.com/inci55

Сотрудники омского следственного комитета совместно с полицией установили личность и задержали подозреваемого в дерзком нападении на подростка в общественном транспорте. Напомним, что инцидент произошел в троллейбусе № 16. Конфликт вспыхнул из-за нежелания мужчины оплачивать проезд, что привело к словесной перепалке с кондуктором.

За сотрудницу транспорта вступился несовершеннолетний пассажир, который призвал мужчину соблюдать правила и купить билет. В ответ на замечание агрессор переключил ярость на подростка и набросился на него с кулаками. Видеозапись потасовки быстро разлетелась по социальным сетям.

Позже очевидцы происшествия отметили цинизм нападавшего: после ударов мужчина заявил, что «пальцем не тронул» парня, и поспешил скрыться на ближайшей остановке.

Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Следователи квалифицируют действия омича как причинение телесных повреждений из хулиганских побуждений. Санкция данной статьи предусматривает суровое наказание – вплоть до пяти лет лишения свободы.