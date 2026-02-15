Омск-Информ
·Общество

В Омске завершились поиски вновь пропавшей воспитанницы детского дома

Девушку нашли у в гостях у знакомого.

Следственный комитет Омской области сообщил о завершении поисков 17-летней воспитанницы детского дома, которая пропала в пятницу, 13 февраля.

Выяснилось, что девушка «гостила» у знакомого. Сейчас следователи выясняют условия жизни и воспитания несовершеннолетней, а также причины ее ухода из социального учреждения.

Напомним, что ранее девушку уже объявляли в розыск. Вместе с другой воспитанницей они покинули детский дом 23 января. Нашли их только спустя пять дней в гостях у знакомого молодого человека, проживающего в Кормиловском районе.

