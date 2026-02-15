В Омске пропала воспитанница детского дома с красными волосами

Девушка ушла из учреждения в пятницу и не вернулась.

Фото: t.me/sledcom_omsk

Омские следователи и сотрудники полиции просят помощи в поисках 17-летней Елизаветы Николаевой. Подросток пропал в минувшую пятницу, 13 февраля.

По предварительным данным, Елизавета самовольно покинула детское учреждение, расположенное на улице 14-я Чередовая в Ленинском округе города, и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы разыскиваемой: рост 172 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы длинные, красного оттенка.

Была одета в короткую черную куртку, серую спортивную кофту с капюшоном, серые широкие спортивные штаны, кроссовки белые.

Тех, кому известно местонахождение подростка, просят позвонить по телефону 530-243 или 102.