·Общество

Загостились: в Омске завершены поиски двух несовершеннолетних воспитанниц детского дома

В полиции сообщают, что противоправных действия в отношении разыскиваемых не совершались.

Полицейские сообщают, что две несовершеннолетние девушки, которые пропали 23 января, найдены. Воспитанницы детского дома покинули учреждение и не вернулись. Сегодня сотрудники полиции выяснили, что девушки находятся в гостях у знакомого молодого человека, проживающего в Кормиловском районе.

Омички уже доставлены к месту проживания. Проверка по факту самовольного ухода несовершеннолетних продолжается, выясняются все причины и обстоятельства произошедшего.

