·Происшествия

В Омске уже третьи сутки ищут двух детдомовских воспитанниц

Девушки покинули учреждение 23 января и до сих пор не вышли на связь.

В Омске разыскивают двух несовершеннолетних воспитанниц детского дома, которые пропали 23 января. 17-летняя Елизавета Морозова и 16-летняя Елизавета Николаева покинули учреждение и не вернулись – их местонахождение неизвестно.

Приметы Морозовой: рост 168 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы длинные, черные. Была одета в джинсовую теплую куртку, серый шарф, серые джинсы, белые кроссовки.

Приметы Николаевой: рост 172 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы длинные, красного оттенка. Была одета в короткую светло-серую куртку, серый шарф, светлые спортивные брюки, белые кроссовки.

Если вам что-то известно о пропавших, просьба сообщить в полицию по телефонам 70-33-02 или 8-913-609-75-19.

