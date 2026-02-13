Омск-Информ
·Происшествия

Алкоголь и ссора: омич рассказал, зачем разгромил остановку на Левобережье

По факту произошедшего правоохранители проводят проверку.

Полиция установила личности омичей, которые вчера, 12 февраля, разбили остекление теплой остановки общественного транспорта на улице Дианова.

Как установили правоохранители, компания находилась в остановочном павильоне и употребляла спиртные напитки. В какой-то момент один из мужчин тростью вывел из строя камеру видеонаблюдения. После этого между ним и сожительницей произошла ссора, переросшая в агрессивные действия.

В результате конфликта фигурант разбил бутылкой из-под пива два стеклопакета павильона. 

Всех участников инцидента, в том числе 42-летнего омича и его 29-летнюю знакомую, доставили в отдел полиции.

Подозреваемым оказался житель Левобережья, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи и разбой. В ходе разбирательства он признал вину и раскаялся. Объяснить мотивы своего поступка мужчина не смог, сославшись на состояние сильного алкогольного опьянения.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, в том числе по признакам преступления, предусмотренного ст. 214 УК РФ «Вандализм». Сотрудники полиции устанавливают точную сумму причиненного ущерба. Кроме того, всех участников инцидента привлекли к административной ответственности по ст. 20.20 КоАП РФ за употребление алкоголя в общественном месте.

Напомним, что ранее другой омич разбил дверь теплого комплекса на остановке «Площадь Ленина». Как объяснил сам вандал, он пытался открыть дверь подобным способом.

