Алкоголь и ссора: омич рассказал, зачем разгромил остановку на Левобережье

По факту произошедшего правоохранители проводят проверку.

Фото: t.me/omsknewstrain

Полиция установила личности омичей, которые вчера, 12 февраля, разбили остекление теплой остановки общественного транспорта на улице Дианова.

Как установили правоохранители, компания находилась в остановочном павильоне и употребляла спиртные напитки. В какой-то момент один из мужчин тростью вывел из строя камеру видеонаблюдения. После этого между ним и сожительницей произошла ссора, переросшая в агрессивные действия.

В результате конфликта фигурант разбил бутылкой из-под пива два стеклопакета павильона.

Всех участников инцидента, в том числе 42-летнего омича и его 29-летнюю знакомую, доставили в отдел полиции.

Подозреваемым оказался житель Левобережья, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи и разбой. В ходе разбирательства он признал вину и раскаялся. Объяснить мотивы своего поступка мужчина не смог, сославшись на состояние сильного алкогольного опьянения.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, в том числе по признакам преступления, предусмотренного ст. 214 УК РФ «Вандализм». Сотрудники полиции устанавливают точную сумму причиненного ущерба. Кроме того, всех участников инцидента привлекли к административной ответственности по ст. 20.20 КоАП РФ за употребление алкоголя в общественном месте.

Напомним, что ранее другой омич разбил дверь теплого комплекса на остановке «Площадь Ленина». Как объяснил сам вандал, он пытался открыть дверь подобным способом.