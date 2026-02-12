Омичи толпой уничтожили теплую остановку

В ситуации разбирается полиция.

Фото: t.me/omsknewstrain

В Омске зафиксирован новый случай порчи городского имущества – на этот раз мишенью вандалов стала теплая остановка на улице Дианова. Инцидент произошел во вторник, 10 февраля, сообщают в телеграм-канале «Омский новостной поезд».

Компания нетрезвых вандалов разбила два стеклопакета, повредила камеры видеонаблюдения, завалила мусором и залила спиртным всю остановку. На записях с уцелевших камер видно, как один из участников погрома целенаправленно пытался повредить камеры тростью.

По факту повреждения остановочного комплекса правоохранительные органы уже начали проверку. В настоящее время сотрудники полиции изучают видеоматериалы и проводят оперативные мероприятия, чтобы установить личности всех причастных к этому инциденту.