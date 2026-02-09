Омск-Информ
·Происшествия

В центре Омска мужчина разгромил теплую остановку и скрылся на такси

Полиция проводит проверку.

Вчера ночью, 8 февраля, омич разбил стеклянную дверь павильона на остановке «Площадь Ленина». Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

Судя по кадрам, опубликованным в соцсетях, сначала мужчина пытался зайти внутрь теплой остановки. Поняв, что дверь заперта, он трижды ударил ногой по стеклу, после чего поспешил скрыться с места происшествия на такси.

В пресс-службе полиции «Омск-информу» сообщили, что по поводу инцидента проводится проверка.

– По факту повреждения остановочного комплекса проводится проверка, сотрудники полиции устанавливают личность мужчины, причастного к данному инциденту, – рассказали в полиции.

Ранее сообщалось, что омичи разбили дверь павильона на остановке «11-й микрорайон».

