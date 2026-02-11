«Думал, откроется»: вандал раскрыл, зачем разбил остановку в центре Омска

Инцидент произошел ночью 8 февраля.

Фото: vk.com/inci55

Омские полицейские установили личность мужчины, повредившего павильон на остановке «Площадь Ленина». Им оказался 40-летний житель Ленинского округа, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Напомним, что нарушение произошло ночью 8 февраля. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина пытался проникнуть в закрытый на ночь остановочный комплекс на проспекте Карла Маркса. Когда попасть внутрь не удалось, он ударил дверь ногой, повредив павильон.

Сегодня, 11 февраля, омича доставили в полицию. Там он признал свою вину и выразил сожаление о случившемся, пояснив, что был легко одет и хотел попасть внутрь, чтобы согреться, а ногой бил в дверь в надежде, что она все-таки откроется.

В итоге в отношении мужчины составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Ущерб, причиненный павильону, оценен в 117 тысяч рублей, которые нарушитель обязан будет возместить.