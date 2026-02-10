Авиакомпания отрицает свое участие в увольнении пилота, посадившего самолет в поле

Эдуард Семенов был признан непригодным к полетам по состоянию здоровья и возрасту.

Уральские авиалинии

Второй пилот «Уральских авиалиний» Эдуард Семенов, участвовавший в аварийной посадке самолета в поле под Новосибирском в 2023 году, был списан из-за состояния здоровья и достижения предельного возраста для летчиков. В пресс-службе перевозчика подчеркнули, что решение принимала врачебно-летная комиссия, а сама компания к этому не причастна.

– Второй пилот Эдуард Семенов 1967 года рождения был списан врачебно-летной экспертной комиссией по состоянию здоровья. Авиакомпания не имеет к этому отношения. Возраст достаточно предельный для продолжения летной карьеры, – цитирует представителя пресс-службы «ТАСС».

Ранее сообщалось, что Семенов проходил длительную процедуру восстановления. Когда Центральная врачебно-летная экспертная комиссия признала его негодным к полетам в качестве коммерческого пилота, ему предложили работу на земле, но он отказался, после чего был уволен .