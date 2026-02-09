Омск-Информ
·Общество

В Омске снова перенесли дату открытия модного ресторана с «морскими гадами»

Заведение должно начать работу сегодня.

Сегодня, 9 февраля, в Омске состоится открытие ресторана «Мидийное место». Заведение начнет работу в техническом режиме, сообщает телеграм-канал «Омск_путеводитель».

Напомним, что дату открытия ресторана постоянно переносили. Первоначально предполагалось, что он откроется к концу лета. Потом владельцы называли ноябрь – декабрь из-за возникших сложностей. В январе появилась информация о том, что «Мидийное место» начнет принимать гостей в 20-х числах месяца. Недавно запуск сдвинули на первую неделю февраля, однако и тогда открытие не состоялось.

Отметим, что «Мидийное место» – это сеть ресторанов, работающая в формате «стритфуд» и специализирующаяся на блюдах из морепродуктов. На сегодняшний день бренд представлен в 51 городе России.

