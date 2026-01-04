Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Экономика/Бизнес

В Омске названы новые сроки открытия ресторана с модными «морскими гадами»

«Мидийное место» должно заработать в 20-х числах января.

Озвучены новые сроки открытия модного ресторана сочинской франшизы «Мидийное место» на улице Ленина. Заведение откроется в 20-х числах января. Об этом сообщает телеграм-канал «Открытка из Омска».

Сеть заведений «Мидийное место» представлена в 51 городе России. Главным блюдом в меню являются мидии, имеются и другие «морские гады». Заведение работает в формате «стрит фуд».

Первоначально предполагалось, что оно откроется к концу лета. Потом владельцы называли ноябрь-декабрь из-за возникших сложностей.

·Экономика/Бизнес

В Омске названы новые сроки открытия ресторана с модными «морскими гадами»

«Мидийное место» должно заработать в 20-х числах января.

Озвучены новые сроки открытия модного ресторана сочинской франшизы «Мидийное место» на улице Ленина. Заведение откроется в 20-х числах января. Об этом сообщает телеграм-канал «Открытка из Омска».

Сеть заведений «Мидийное место» представлена в 51 городе России. Главным блюдом в меню являются мидии, имеются и другие «морские гады». Заведение работает в формате «стрит фуд».

Первоначально предполагалось, что оно откроется к концу лета. Потом владельцы называли ноябрь-декабрь из-за возникших сложностей.