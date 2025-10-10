Омск-Информ
·Экономика/Бизнес

На Любинском проспекте откроют ресторан с модными «морскими гадами»

Новое заведение сделают к концу года.

В Омске на улице Ленина планируют открыть ресторан сочинской франшизы «Мидийное место». Заведение с модными «морскими гадами» оборудуют ориентировочно к декабрю.

– Идет ремонт, есть некоторые сложности. Наверно, ноябрь-декабрь, – цитирует НГС55 директора по развитию стрит-фуд ресторанов Бориса Мельника.

Пока в заведении идет ремонт. Набирать сотрудников начнут за месяц до открытия.

Сеть заведений «Мидийное место» представлена в 51 городе России. Главным блюдом в меню являются мидии, имеются и другие «морские гады». Заведение работает в формате «стрит фуд». Предполагалось, что оно откроется к концу лета.

