Власти объяснили, зачем Омску памятник Высоцкому

Установка памятника поэту и барду Владимиру Высоцкому удачно впишется в концепцию Омска как культурной столицы, заявил в комментарии «Омск-информу» министр культуры региона Юрий Трофимов.
Бурная дискуссия об установке монумента разгорелась синхронно с анонсом о скором появлении монумента в честь поэта в Воскресенском сквере.
Ранее сообщалось, что инициатива принадлежит члену Общественной палаты Омской области Вячеславу Марцинкевичу. Изготовление скульптуры доверили Виктору Костенко. Открытие запланировано на 25 июля, к 46-летию со дня смерти барда.
Глава минкульта горячо поддержал идею установки памятника музыканту и поэту, никогда не бывавшему в Омске:
– Мы объявили концепцию культурного и событийного захвата в рамках Омска как культурной столицы. И установка памятника великому барду как нельзя удачно вписывается в эту идею. Владимир Высоцкий – важная и значимая фигура, которая влияла на мироощущение людей. Его звезда до сих пор ярко светит, и это проявляется во всех аспектах жизни. Поэтому городу нужен такой памятник, особенно выполненный омским скульптором.
Отметим, что в связи с этим омичи подняли вопрос об установке памятника народной артистке РФ Любови Полищук. В мэрии против этой идеи не возражают.