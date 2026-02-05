Власти допустили установку памятника известной омской актрисе Любови Полищук

Мэрия готова рассмотреть предложения омичей, но пока монумента в планах нет.

Фото создано при помощи ИИ

В Омске вновь подняли вопрос об увековечивании памяти народной артистки РФ Любови Полищук. Дискуссия в соцсетях разгорелась на фоне новостей об установке памятника Владимиру Высоцкому: горожане недоумевают, почему в городе до сих пор нет полноценного монумента их знаменитой землячке.

В городской администрации пояснили, что на данный момент планов по установке памятника актрисе нет. Чиновники напомнили, что память Любови Полищук в Омске уже отмечена в нескольких форматах: мемориальной доской на здании школы № 97, именной звездой в киноцентре «Слава» и граффити на улице Чокана Валиханова.

– На сегодняшний день памятника актрисе нет, но на здании школы № 97 установлена памятная доска Полищук Любови Григорьевне, по адресу: улица Володарского, 74; на Аллее славы, которая расположена в кинотеатре «Слава» на улице Фрунзе, оформлена звезда, посвященная актрисе; на стене дома по улице Чокана Валиханова, 11, есть граффити знаменитой омички, тем не менее установка памятника в ближайшее время не запланирована, – пояснили в администрации.

При этом в мэрии подчеркнули, что готовы рассмотреть инициативы омичей. Горожане могут направить свои предложения и эскизы через электронную приемную. Что касается памятника Высоцкому, в администрации уточнили, что он появится в городе благодаря частному меценату.

Напомним, что Любовь Полищук родилась в Омске в 1949 году. За свою карьеру она снялась почти в 90 фильмах, став одной из самых ярких и любимых актрис советского и российского кино. Артистки не стало в ноябре 2006 года из-за онкологического заболевания.