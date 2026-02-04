Омск-Информ
Угасающая экс-звезда «Авангарда» начинает блистать в новой команде

После непростого сезона в Омске Клим Костин помог армейцам победить «Сочи».

Вчера в Москве на «ЦСКА Арене» прошел матч регулярного чемпионата КХЛ между ЦСКА и «Сочи». Армейцы одержали победу со счетом 3:1, а дубль оформил бывший нападающий «ястребов» Клим Костин.

Это первые голы Костина за ЦСКА после обмена из «Авангарда». Первый он забил, подставив клюшку под бросок Максима Соркина, а второй – в пустые ворота в самом конце матча.

Для Костина это была всего вторая игра за ЦСКА. Для сравнения: в «Авангарде» за 21 матч он сумел сделать лишь две результативные передачи.

Напомним, что Костин перешел в «Авангард» в ноябре. Прошлый сезон он провел в «Сан-Хосе Шаркс», набрав 7 очков в 35 матчах, а в сезоне-2020/2021 завоевал с «Авангардом» Кубок Гагарина. Однако его игра в составе омичей не складывалась, и вскоре появились слухи о возможном обмене. В итоге форварда обменяли в ЦСКА на Кирилла Долженкова и спортивные права на Егора Афанасьева.

