В омском минтрансе рассказали о планах на самолет до Усть-Ишима

Ранее маршрут приостановили из-за нерентабельности.

omskinform.ru

В Министерстве транспорта Омской области рассказали о перспективах запуска самолета Омск – Усть-Ишим. Напомним, что авиарейс, связывающий Омск с севером, отменили в середине февраля прошлого года.

Как рассказали «Омск-информу» в министерстве, самолет был отменен из-за отсутствия бюджетных ассигнований на обеспечение доступности транспортных услуг. В этом году самолет точно не запустят, а будущее рейса пока туманно.

– В 2026 году восстановить авиасообщение до с. Усть-Ишим Омской области не представляется возможным. Про планы пока говорить не можем, – рассказали в минтрансе.

Напомним, что в сентябре минтранс принял протокол о компенсации недополученных доходов перевозчика на сумму 4,4 млн рублей. Эта сумма была рассчитана по итогам работы рейса в январе – феврале 2025 года.

Напомним, что авиасообщение по направлению Омск – Усть-Ишим на самолетах Ан-2 открылось в августе 2024 года. Несмотря на низкую стоимость билетов – 2,7 тысячи рублей, против установленного тарифа в размере 32,1 тыс. рублей, спрос на рейсы был низким. К началу 2025 года рейсом воспользовался всего 41 пассажир.

Изначально авиаперевозчик выполнял полеты трижды в неделю, однако позднее снизил частоту до одного вылета еженедельно. Низкий спрос вынудил авиакомпанию «Аэропром» прекратить обслуживание маршрута ввиду его низкой рентабельности.