Полметра воды у домов: омичи бьют тревогу из-за новой коммунальной аварии

Порыв трубы на улице Молодогвардейской угрожает погребам и гаражам.

Жители дома по адресу улица Молодогвардейская, 3/2, сообщили о серьезной аварии: с обратной стороны здания произошел порыв трубы горячего водоснабжения. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Омский новостной поезд».

– Вода скапливается между домом и гаражами, из-за чего подтопляются строения и погреба со всеми запасами. Уровень воды уже поднялся примерно на полметра. Просим принять срочные меры по устранению аварии, – сообщили омичи.

На момент публикации официальные ведомства не комментировали произошедшее.

Напомним, что ранее проблемы с коммунальными сетями в Омске уже приводили к массовым протестам. Так, жители микрорайона Тарская Крепость устроили митинг, перекрыв проезжую часть и вызвав крупную автомобильную пробку. Поводом стала авария , которая оставила дома без отопления почти на месяц.