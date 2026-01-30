«Живем как в бане»: Омск продолжают сотрясать коммунальные аварии

Жительница Омска пожаловалась губернатору Виталию Хоценко на коммунальную проблему в доме № 3 на улице Стальского. По ее словам, с 13 января в подвале стоит кипяток, из-за чего жильцы уже больше двух недель живут «как в бане».
– С 13 января живем с кипятком в подвале. Стальского, 3. Тепловая компания выехала один раз, откачала воду – и больше никто их не видел. На заявки не реагируют, только записывают. Уже больше двух недель живем как в бане, – написала омичка на странице губернатора Омской области.
В «Тепловой компании» «Омск-информу» уточнили, что на улице Стальского, 3, зафиксировано повреждение подземного трубопровода, а специалисты ведут поиск места аварии.
– На улице Стальского, 3, произошло повреждение подземного трубопровода. В настоящее время специалисты «Тепловой компании» работают на смежных трубопроводах и ищут место повреждения. Сроки ремонта будут определены только после завершения этих работ. Ситуация находится под постоянным контролем, – пояснили в компании.
Кроме того, в организации принесли извинения жителям за доставленные неудобства.
Напомним, что ранее коммунальные проблемы уже приводили к публичным протестам в Омске. Так, жители микрорайона Тарская Крепость вышли на митинг, перекрыв проезжую часть и спровоцировав крупную пробку. Поводом стала авария, которую не устраняли почти месяц, из-за чего жилые дома оставались без отопления.
После общественного резонанса следователи СК РФ по Омской области возбудили уголовное дело по факту отключения теплоснабжения. Позже пятерых участников акции, чьи автомобили перекрывали движение, оштрафовали на 1,5 тысячи рублей каждого за стоянку в неположенном месте.