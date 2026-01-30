«Живем как в бане»: Омск продолжают сотрясать коммунальные аварии

С середины января подвал дома на улице Стальского заливает кипятком.

Жительница Омска пожаловалась губернатору Виталию Хоценко на коммунальную проблему в доме № 3 на улице Стальского. По ее словам, с 13 января в подвале стоит кипяток, из-за чего жильцы уже больше двух недель живут «как в бане».

– С 13 января живем с кипятком в подвале. Стальского, 3. Тепловая компания выехала один раз, откачала воду – и больше никто их не видел. На заявки не реагируют, только записывают. Уже больше двух недель живем как в бане, – написала омичка на странице губернатора Омской области.

В «Тепловой компании» «Омск-информу» уточнили, что на улице Стальского, 3, зафиксировано повреждение подземного трубопровода, а специалисты ведут поиск места аварии.

– На улице Стальского, 3, произошло повреждение подземного трубопровода. В настоящее время специалисты «Тепловой компании» работают на смежных трубопроводах и ищут место повреждения. Сроки ремонта будут определены только после завершения этих работ. Ситуация находится под постоянным контролем, – пояснили в компании.

Кроме того, в организации принесли извинения жителям за доставленные неудобства.

Напомним, что ранее коммунальные проблемы уже приводили к публичным протестам в Омске. Так, жители микрорайона Тарская Крепость вышли на митинг, перекрыв проезжую часть и спровоцировав крупную пробку. Поводом стала авария , которую не устраняли почти месяц, из-за чего жилые дома оставались без отопления.