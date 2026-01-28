Бастрыкин заинтересовался делом омской школьницы, которая едва не ослепла

История тянется с августа прошлого года.

vk.com/suskomsk

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело после травмирования школьницы в Омске.

Поводом стало обращение жительницы города, которое она опубликовала в интернете. Женщина рассказала, что не согласна с тем, как сейчас выясняются обстоятельства травмы ее 11-летней дочери. По словам омички, в августе 2024 года между подростками произошла ссора. В какой-то момент один из мальчиков бросил ржавый металлический обломок. Он попал в девочку, которая в конфликте не участвовала.

Ребенок получил тяжелую травму глаза и, несмотря на длительное лечение, практически полностью потерял зрение. При этом, как утверждает мать, виновные до сих пор не привлечены к ответственности.

Председатель поручил руководителю омского управления Следственного комитета Виталию Батищеву возбудить уголовное дело и доложить о ходе и итогах расследования. Исполнение поручения взял на контроль центральный аппарат СК России.

Напомним, что ранее Бастрыкин потребовал разобраться в деле о нерасселенных из аварийного дома омичах.