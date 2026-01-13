Бастрыкин потребовал разобраться в деле о нерасселенных из аварийного дома омичах

Дом признали аварийным почти 10 лет назад, но жильцы оттуда не уехали.

omskinform.ru

Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу, начатому из-за длительного нерасселения жильцов аварийного дома на ул. Крымской.

Здание, построенное в 1944 году, находится в аварийном состоянии: разрушаются несущие конструкции, а подвальное помещение затоплено. Несмотря на признание дома аварийным в 2017 году, жители до сих пор не получили благоустроенное жилье, а сроки расселения не определены.

Обращения в различные инстанции не дали результатов. В связи с этим омским следкомом возбуждено уголовное дело.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Омской области Михаилу Зайцеву доложить о ходе расследования и его результатах.

Контроль за исполнением поручения возложен на центральный аппарат ведомства.