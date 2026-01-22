Омский СК не стал заводить «уголовку» на школьника, из-за которого чуть не ослепла девочка

Мальчик бросил в лицо девочки кусок металла.

СК РФ

Семья 11-летней школьницы из Омска, которая частично лишилась зрения после нападения сверстника, требует пересмотра отказа следствия в возбуждении уголовного дела, сообщает телеграм-канал Mash Siberia.

Напомним, что в апреле мальчик ударил девочку куском металла в лицо. Травма оказалась настолько серьезной, что зрение в пораженном глазу восстановить не удалось – сейчас она видит им всего на 2 %.

По словам матери пострадавшей, сначала родители хулигана признавали вину и оплачивали лечение. Позже они стали спорить о суммах расходов и заказали экспертизу, которая ставила под сомнение их ответственность.

Следственный комитет с этим не согласился, но все же отказался возбуждать уголовное дело.