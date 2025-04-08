Сейчас ее глаз может видеть только на 2 %.

Стало известно о серьезном инциденте, произошедшем на детской площадке в августе прошлого года. Между школьниками возникла ссора. Один из мальчиков схватил ржавый металлический обломок и бросил его, попав в глаз 11-летней девочке. Из-за этого школьница почти ослепла на один глаз, уточнил Mash Siberia.

По рассказам матери, девочка не принимала участия в конфликте и лишь случайно оказалась поблизости. После происшествия подросток немедленно связалась с родителями и сообщила, что не может видеть. Она провела десять дней в местной больнице, после чего девочку направили в Новосибирск для операции по замене хрусталика и проведения лазерной коррекции зрения.

Полностью восстановить зрение школьнице не удалось, теперь ее глаз способен видеть лишь на 2 %. Активный образ жизни ей теперь противопоказан. Мать девочки поделилась, что сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, принимая заявление, утверждали, будто происшествие произошло случайно, и предлагали не усугублять ситуацию ради мальчика. Полиция тоже отказалась принимать заявление, а родители виновника так и не принесли извинений за произошедшее.