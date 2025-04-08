Полиция отказалась заводить уголовное дело на виновника инцидента.

Омский школьник, по вине которого 11-летняя девочка ослепла на один глаз, не будет привлечен к уголовной ответственности. Родителям пострадавшей предложили подать в суд для получения моральной и материальной компенсации, сообщает «АиФ в Омске».

Инцидент произошел в августе прошлого года на детской площадке. Между двумя школьниками возникла ссора. Один из мальчиков схватил ржавый металлический обломок и бросил его, попав в глаз 11-летней девочке. Из-за этого школьница почти ослепла на один глаз.

– По данному факту проведена проверка. В связи с недостижением подростком возраста привлечения к уголовной ответственности принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Мальчик был поставлен на профилактический учет в инспекции по делам несовершеннолетних, сотрудниками полиции с подучетным проведен комплекс профилактических мероприятий. Родителям пострадавшей девочки разъяснен порядок обращения в суд для решения вопроса о компенсации причиненного вреда здоровью, – заявили в полиции.

Пострадавшей девочке проводили операцию по замене хрусталика и выполняли лазерную коррекцию зрения, но ее глаз способен видеть лишь на 2 %. Активный образ жизни ей теперь противопоказан.