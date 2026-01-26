«Я видел только видео»: тренер «Авангарда» прокомментировал новые подписания

В клубе признали, что игрокам предстоит сложная адаптация на финише регулярки.

vk.com/traktor_chelyabinsk

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин заявил, что клуб остался доволен дедлайном КХЛ и сумел реализовать практически все запланированное. По его словам, омская команда точечно усилила проблемные позиции и одновременно сработала с прицелом на будущее.

- Я считаю, что мы сработали достаточно качественно. Запланированные позиции мы усилили. Мы получили мастеровитого форварда и силового форварда. Мы укрепили длину своей скамейки на плей-офф. И мы также сработали на будущее, потому что и Кирилл Пилипенко, и Кирилл Долженков, могут надолго остаться в «Авангарде», - рассказал генменеджер омичей.

Сопин отметил, что Кирилл Пилипенко в последние сезоны стабильно забивал более 30 голов и набирал свыше 60 очков, хотя в текущем чемпионате игроку не удалось показать свой максимум. При этом в клубе рассчитывают помочь хоккеисту вернуться на прежний уровень. Также генменеджер отдельно выделил Кирилла Долженкова, охарактеризовав его как мощного и габаритного центрального нападающего, который заметно прогрессирует в последние два сезона. Сопин подчеркнул, что давно следил за игроком и рад, что тот оказался в составе «ястребов».

Кроме того, клуб получил права на Егора Афанасьева, который, по словам генерального менеджера омской команды, не исключает возвращения в КХЛ в следующем сезоне и находится на связи с «Авангардом».

Главный тренер омичей Ги Буше, в свою очередь, признался, что пока лично не знаком с новыми игроками. Он отметил, что ждет их прибытия в Омск и начала совместной работы.

- Я соврал бы, если бы сказал: «О да, я прекрасно понимаю, кого я получаю». Потому что я видел только видео, как они играют. Но я с нетерпением жду, когда они уже присоединятся к команде, и я смогу с ними познакомиться. Дальше все зависит от них. Они должны приехать, показать свои силы, сильные стороны и уже использовать их в деле, - поделился наставник «ястребов».

Канадский специалист подчеркнул, что переход в новую команду на поздней стадии сезона всегда дается непросто - игрокам предстоит быстро адаптироваться к новой системе, партнерам и требованиям. При этом тренерский штаб намерен помочь новичкам пройти этот этап максимально спокойно, без излишнего давления в первые недели.

- Задача команды - помочь им адаптироваться как можно быстрее, потому что ситуация у них действительно будет непростая. Они присоединяются к команде достаточно поздно. Когда ты приходишь в новую команду, естественно, тебе не легко, потому что все новое. Обстановка новая, партнеры по команде новые. Тебе нужно овладеть системой, тебе нужно очень многое быстро освоить, - добавил Буше.

Тренер «Авангарда» добавил, что ошибки и нестабильная игра на старте - это нормальный процесс адаптации, и в клубе это понимают.