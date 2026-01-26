Стало известно, когда новички «Авангарда» прибудут в Омск

Оба нападающих будут тренироваться с командой через несколько дней.

Фото: Omskinform.ru

Генеральный менеджер омского «Авангарда» Алексей Сопин рассказал, когда новички команды Кирилл Пилипенко и Кирилл Долженков присоединятся к клубу. По его словам, оба нападающих будут тренироваться с командой через несколько дней.

- Пилипенко прилетает завтра рано утром с женой, получается, сразу с семьей. В районе 12 часов мы его ждем на стадионе. Он уже завтра будет тренироваться, покатается, - заявил генменеджер.

Сопин также уточнил, что Долженков попросил один день, чтобы уладить личные бытовые вопросы в Москве, после чего вылетит вечером и в среду утром уже присоединится к команде в Омске.

Напомним, что следующий матч «Авангард» проведет в четверг, 29 января, на «G-Drive Арене». Омская команда встретится с челябинским «Трактором».