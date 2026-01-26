Омский «Авангард» одержал уверенную победу над «Адмиралом»

Матч завершился со счетом 5:2.

Фото: hawk.ru

Сегодня, 26 января, прошел матч между омским «Авангардом» и владивостокским «Адмиралом». Игра завершилась со счетом 5:2 в пользу омичей.

Омичи вышли вперед уже на 5-й минуте – шайбу забросил Эндрю Потуральски. Позже, на 12-й минуте, «Адмиралу» удалось сравнять счет.

Второй период начался с гола гостей. Однако на 28-й минуте «ястребы» наверстали упущенное благодаря шайбе Константина Окулова. Автором следующего гола стал Наиль Якупов, который вновь вывел омичей вперед.

В третьем периоде «Авангард» продолжил доминировать на льду и увеличил преимущество до двух шайб. Автором гола снова стал Якупов, забивший в большинстве, а точку в матче поставил Семен Чистяков в формате 4х4.

Следующий матч «Авангарда» пройдет в четверг, 29 января, на «G-Drive Арене». На домашнем льду «ястребы» сразятся с челябинским «Трактором».