«Не знаем, что будет»: как живет единственная лыжная база в Омске

На улице Березовой, практически в центре Омска, уже более 50 лет работает Центр лыжного спорта – единственная городская площадка, где можно проводить соревнования по лыжным гонкам, биатлону и спортивному ориентированию. С 1961 года здесь занимаются не только спортсмены, но и обычные любители, которые выбирают лыжи для активного отдыха зимой. В выходные на базе многолюдно, а на самой лыжне порой и тесно.
В 20-х числах декабря прошлого года неравнодушные омичи создали петицию за сохранение лыжной базы на Березовой. Опасения людей связаны с проектом межвузовского студенческого кампуса, который планируется построить на полях Омского аграрного научного центра. Речь идет о территории площадью около 215 тыс. кв. м. Застройка намечена в районе пересечения проспекта Королева и улицы Березовой – вплотную к лыжной базе.
Тема вышла на федеральный уровень. В минувшие выходные в эфире «Матч ТВ» популярный комментатор Дмитрий Губерниев призвал омские власти сохранить лыжную базу, подчеркнув, что речь идет о принципиально важном объекте. Он выразил надежду, что чиновники сделают все возможное, чтобы сохранить объект. Правительство региона оперативно отреагировало на обращение Губерниева, заявив, что о застройке территории базы речи не идет.
Корреспондент «Омск-информа» побывал в Центре лыжного спорта, посмотрел, в каком состоянии находится спортивный объект, и поговорил с сотрудниками базы о ее будущем.
Как рассказала заведующая сооружением Екатерина Воеводина, здание базы давно находится в неудовлетворительном состоянии. Оно эксплуатируется уже более полувека, а за то время, что женщина здесь работает, капитального или даже косметического ремонта ни разу не проводилось.
– Зданию больше 50 лет. Я работаю здесь 9 лет, в течение всего этого времени оно не реконструировалось. Или хотя бы какой-то косметический ремонт не проводился. Никаких средств никогда не выделялось, – отметила заведующая.
Финансирование, по ее словам, выделяется лишь по отдельным запросам и заявкам – в основном на обновление прокатного инвентаря. Речь идет о лыжах, палках, ботинках, ранее – о коньках. Однако сейчас каток на базе не заливается, поэтому этот инвентарь больше не обновляют.
Что касается посетителей, больше всего омичей приходит в выходные и праздничные дни. В это время на трассах в основном взрослые, пенсионеры и семьи с детьми. В будни людей значительно меньше, поэтому основной доход база получает именно по выходным.
– Особенно это зависит от температурного режима. Если мы берем температуру примерно до минус 10−12 градусов, то это относительно тепло для проката, поэтому поток хороший, – говорит Екатерина Воеводина. – Но в сравнении с прошлым годом он упал из-за увеличения тарифов. В будни посетителей гораздо меньше – люди на работе.
Главное преимущество базы, по словам работников, – ее расположение практически в центре города. Посетители могут здесь переодеться, оставить вещи, согреться и отдохнуть после тренировки. В этом сезоне на базе появились кофейные автоматы. Полноценного буфета на базе нет, но для посетителей стоят столы, соответственно, есть возможность выпить чай и перекусить принесенной с собой едой.
Бывший руководитель базы Виталий Мертехин прямо говорит: на Березовой лучшее место для катаний на лыжах в Омске. Трасса протяженная (полный круг около 10 км), качественно подготовленная и имеет защищенный от ветра рельефа.
– Вообще альтернативы мало. В парке 30-летия ВЛКСМ делали трассу, в «Птичьей гавани», но там открытое место. Я сам катался, и там очень холодно, поэтому похожей на нашу трассу в Омске нет, – отметил Мертехин.
Конечно, планы по строительству межвузовского кампуса вызывают тревогу и у работников базы, и у ее посетителей. По словам Екатерины Воеводиной, сотрудники базы опасаются потерять работу, а любители лыж выражают тревогу из-за возможного закрытия объекта.
– Люди, которые здесь работают, опасаются потерять работу, это естественно. Мы не понимаем, какая нас ждет перспектива. Посетители же все выходные и праздники спрашивали, что происходит и что будет дальше. Все переживают, потому что место действительно хорошее для населения, – поделилась заведующая сооружением.
По документам здание базы принадлежит Центру лыжного спорта, но земля вокруг находится в аренде. Если аренду прекратят, то доступ к трассам может быть утрачен, даже если само строение сохранится. Виталий Мертехин добавил, что плотная застройка прилегающей территории может лишить базу возможности работать по своему прямому назначению.
Он также указал на перекос в развитии спортивной инфраструктуры Омска. В городе активно строят открытые катки и хоккейные коробки, тогда как лыжный спорт – особенно массовый и любительский – остается без внимания.
– У нас строятся катки, хоккейные коробки. Хоккею как-то больше внимания уделяется. Но не все люди пойдут играть в хоккей. А для лыж ничего не делается, от слова совсем. Ни для тренировок, ни для любителей, – заявил Мертехин.
В прошлом году тренер по спортивному ориентированию вместе с родителями воспитанников инициировала сбор подписей за реконструкцию объекта и подготовила детальное предложение по его развитию. Документы направлялись в профильные структуры, но пока реального отклика это не дало.
Конечно, лыжная база нуждается в модернизации, а на ее территории нужно наводить прядок: упорядочить парковку, сделать платную стоянку, оборудовать буфет, обновить раздевалки. Эти идеи обсуждались не раз, но без поддержки властей или инвесторов они так и остаются на бумаге. А уникальный спортивный объект практически в центре города продолжает ветшать.
«Омск-информ» будет следить за развитием событий вокруг базы на Березовой и готов предоставить слово всем заинтересованным сторонам.