«Не знаем, что будет»: как живет единственная лыжная база в Омске

Уникальный спортивный объект расположен практически в центре города. Таких в Омске больше нет.

Фото: Omskinform.ru

На улице Березовой, практически в центре Омска, уже более 50 лет работает Центр лыжного спорта – единственная городская площадка, где можно проводить соревнования по лыжным гонкам, биатлону и спортивному ориентированию. С 1961 года здесь занимаются не только спортсмены, но и обычные любители, которые выбирают лыжи для активного отдыха зимой. В выходные на базе многолюдно, а на самой лыжне порой и тесно.

В 20-х числах декабря прошлого года неравнодушные омичи создали петицию за сохранение лыжной базы на Березовой. Опасения людей связаны с проектом межвузовского студенческого кампуса, который планируется построить на полях Омского аграрного научного центра. Речь идет о территории площадью около 215 тыс. кв. м. Застройка намечена в районе пересечения проспекта Королева и улицы Березовой – вплотную к лыжной базе.

Тема вышла на федеральный уровень. В минувшие выходные в эфире «Матч ТВ» популярный комментатор Дмитрий Губерниев призвал омские власти сохранить лыжную базу, подчеркнув, что речь идет о принципиально важном объекте. Он выразил надежду, что чиновники сделают все возможное, чтобы сохранить объект. Правительство региона оперативно отреагировало на обращение Губерниева, заявив, что о застройке территории базы речи не идет.

Корреспондент «Омск-информа» побывал в Центре лыжного спорта, посмотрел, в каком состоянии находится спортивный объект, и поговорил с сотрудниками базы о ее будущем.

Фото: Omskinform.ru

Как рассказала заведующая сооружением Екатерина Воеводина, здание базы давно находится в неудовлетворительном состоянии. Оно эксплуатируется уже более полувека, а за то время, что женщина здесь работает, капитального или даже косметического ремонта ни разу не проводилось.

– Зданию больше 50 лет. Я работаю здесь 9 лет, в течение всего этого времени оно не реконструировалось. Или хотя бы какой-то косметический ремонт не проводился. Никаких средств никогда не выделялось, – отметила заведующая.

Финансирование, по ее словам, выделяется лишь по отдельным запросам и заявкам – в основном на обновление прокатного инвентаря. Речь идет о лыжах, палках, ботинках, ранее – о коньках. Однако сейчас каток на базе не заливается, поэтому этот инвентарь больше не обновляют.

Фото: Freepik.com

Что касается посетителей, больше всего омичей приходит в выходные и праздничные дни. В это время на трассах в основном взрослые, пенсионеры и семьи с детьми. В будни людей значительно меньше, поэтому основной доход база получает именно по выходным.

– Особенно это зависит от температурного режима. Если мы берем температуру примерно до минус 10−12 градусов, то это относительно тепло для проката, поэтому поток хороший, – говорит Екатерина Воеводина. – Но в сравнении с прошлым годом он упал из-за увеличения тарифов. В будни посетителей гораздо меньше – люди на работе.

Главное преимущество базы, по словам работников, – ее расположение практически в центре города. Посетители могут здесь переодеться, оставить вещи, согреться и отдохнуть после тренировки. В этом сезоне на базе появились кофейные автоматы. Полноценного буфета на базе нет, но для посетителей стоят столы, соответственно, есть возможность выпить чай и перекусить принесенной с собой едой.

Фото: Omskinform.ru

Бывший руководитель базы Виталий Мертехин прямо говорит: на Березовой лучшее место для катаний на лыжах в Омске. Трасса протяженная (полный круг около 10 км), качественно подготовленная и имеет защищенный от ветра рельефа.

– Вообще альтернативы мало. В парке 30-летия ВЛКСМ делали трассу, в «Птичьей гавани», но там открытое место. Я сам катался, и там очень холодно, поэтому похожей на нашу трассу в Омске нет, – отметил Мертехин.

Конечно, планы по строительству межвузовского кампуса вызывают тревогу и у работников базы, и у ее посетителей. По словам Екатерины Воеводиной, сотрудники базы опасаются потерять работу, а любители лыж выражают тревогу из-за возможного закрытия объекта.

– Люди, которые здесь работают, опасаются потерять работу, это естественно. Мы не понимаем, какая нас ждет перспектива. Посетители же все выходные и праздники спрашивали, что происходит и что будет дальше. Все переживают, потому что место действительно хорошее для населения, – поделилась заведующая сооружением.

По документам здание базы принадлежит Центру лыжного спорта, но земля вокруг находится в аренде. Если аренду прекратят, то доступ к трассам может быть утрачен, даже если само строение сохранится. Виталий Мертехин добавил, что плотная застройка прилегающей территории может лишить базу возможности работать по своему прямому назначению.

Фото: t.me/shelest_sn

Он также указал на перекос в развитии спортивной инфраструктуры Омска. В городе активно строят открытые катки и хоккейные коробки, тогда как лыжный спорт – особенно массовый и любительский – остается без внимания.

– У нас строятся катки, хоккейные коробки. Хоккею как-то больше внимания уделяется. Но не все люди пойдут играть в хоккей. А для лыж ничего не делается, от слова совсем. Ни для тренировок, ни для любителей, – заявил Мертехин.

В прошлом году тренер по спортивному ориентированию вместе с родителями воспитанников инициировала сбор подписей за реконструкцию объекта и подготовила детальное предложение по его развитию. Документы направлялись в профильные структуры, но пока реального отклика это не дало.

Конечно, лыжная база нуждается в модернизации, а на ее территории нужно наводить прядок: упорядочить парковку, сделать платную стоянку, оборудовать буфет, обновить раздевалки. Эти идеи обсуждались не раз, но без поддержки властей или инвесторов они так и остаются на бумаге. А уникальный спортивный объект практически в центре города продолжает ветшать.

«Омск-информ» будет следить за развитием событий вокруг базы на Березовой и готов предоставить слово всем заинтересованным сторонам.