Губерниев отметил материал «Омск-информа» о сохранении лыжной базы

Известный комментатор оперативно отреагировал на публикацию редакции о заявлении властей, обещавших сохранить локацию.

Фото: omskinform.ru

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев сделал репост материала «Омск-информа» с заявлением региональных властей о сохранении лыжной базы в Омске. В областном правительстве пообещали не сносить единственное в городе место для профессиональных и любительских занятий лыжным спортом.

В авторском телеграм-канале под репостом Губерниев выразил восторг от скорости распространения силы слова.

– Как известно, развитием лыжных гонок в России занимаемся мы, в том числе и во время биатлонных трансляций на «Матч ТВ». Мы реально помогаем развитию лыжного спорта в России! В Омске лыжную базу пообещали сохранить! – написал Губерниев под репостом новости.

В предыдущей серии «лыжной эпопеи», еще до заявления пресс-службы губернатора, телеведущий в эфире «Матч ТВ» выступил с призывом сохранить эту локацию для города. И редакция тоже об этом писала.

Спортивный журналист отреагировал на петицию омских общественников, опасающихся, что «намоленное» лыжное место застроят объектами межвузовского университетского кампуса. Территория как раз примыкает к будущей стройке. Собрали 2800 подписей, но нужного эффекта до последнего времени эти усилия не производили.

На лыжную базу уже покушалось в 2017 году семейство бизнесменов Авдошиных, каким-то таинственным образом сумевшее арендовать эти земли. Однако мэрия отсудила участок, обязав предпринимателей снести уже возведенные самовольные постройки.