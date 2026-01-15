Назван срок окончательной блокировки WhatsApp* в России

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что месседжер WhatsApp* окончательно заблокируют в России в 2026 году. По его словам, это станет оправданным решением накануне выборов.
Депутат уверен, что такого рода шаги являются необходимыми мерами защиты населения, особенно учитывая политическую обстановку.
– Я думаю, что действительно до конца года Роскомнадзор примет комплекс мер для окончательной блокировки WhatsApp*. Это связано с тем, что WhatsApp* принадлежит признанной у нас в России экстремистской компании Meta, и вот такие жесткие меры, особенно в предвыборный год, абсолютно обоснованы, – приводит слова Свинцова ТАСС.
Также депутат отметил, что большинство россиян уже предпочитают альтернативные сервисы, чаще выбирая Telegram или национальный аналог Max.
Напомним, что процесс «деградации» звонков в зарубежном мессенджере был начат еще в августе прошлого года. Тогда в Роскомнадзоре эти ограничения объяснили противодействием преступникам.
В конце декабря представители ведомства заявили, что WhatsApp* может быть полностью заблокирован на территории Российской Федерации, если не выполнит требования российского законодательства.
* Принадлежит компании Meta (признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ.