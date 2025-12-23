В Роскомнадзоре рассказали о перспективах полной блокировки WhatsApp*

В ведомстве допустили, что мессенджер может быть полностью заблокирован в России.

Фото: Freepik.com

Мессенджер WhatsApp* может быть полностью заблокирован на территории Российской Федерации, если не выполнит требования российского законодательства. Об этом вчера, 22 декабря, заявили представители Роскомнадзора.

Ведомство обещает продолжить введение ограничений до полного отключения, если сервис не выполнит требования российского законодательства.

– Введение ограничений в отношении WhatsApp будет продолжено. В случае если требования российского законодательства так и не будут выполнены мессенджером, то он будет полностью заблокирован, – сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Роскомнадзор.

Роскомнадзор обосновывает свои действия тем, что WhatsApp* активно используется для организации терактов, вербовки их исполнителей, а также для мошеннических и других преступлений. При этом, по данным регулятора, мессенджер не принимает меры для пресечения этих действий.

В ведомстве добавили, что специально вводят поэтапные ограничения, чтобы дать пользователям возможность перейти на другие платформы.

– Рекомендуем переходить на национальные сервисы, – посоветовали в Роскомнадзоре.

Напомним, что процесс «деградации» звонков в мессенджере был начат еще в августе. Тогда в ведомстве эти ограничения объяснили противодействием преступникам.

* Принадлежит компании Meta (признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ.