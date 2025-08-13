Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Их ограничили, чтобы бороться с мошенниками и диверсантами.
Роскомнадзор объяснил частичное ограничение звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp*. Как сообщает «Интерфакс», это сделали для противодействия преступникам.
– По данным правоохранительных органов и многочисленных обращений граждан, иностранные мессенджеры стали основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан, – сообщили в пресс-службе ведомства.
Мессенджеры игнорировали требования о принятии мер противодействия преступникам. Теперь россияне не могут совершать через них звонки. Однако никаких иных ограничений не вводят.
* Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской, деятельность организации запрещена в РФ.
Андрей Андреев
·Общество

Их ограничили, чтобы бороться с мошенниками и диверсантами.
Роскомнадзор объяснил частичное ограничение звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp*. Как сообщает «Интерфакс», это сделали для противодействия преступникам.
– По данным правоохранительных органов и многочисленных обращений граждан, иностранные мессенджеры стали основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан, – сообщили в пресс-службе ведомства.
Мессенджеры игнорировали требования о принятии мер противодействия преступникам. Теперь россияне не могут совершать через них звонки. Однако никаких иных ограничений не вводят.
* Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской, деятельность организации запрещена в РФ.
Андрей Андреев