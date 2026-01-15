В омской колонии будут делать решетки для городской ливневки

Заключенные сделают более 600 решеток, в том числе и для «проблемных» мест.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Омской области

Омская исправительная колония № 9 собирается изготовить и поставить более 600 металлических решеток для ливневой канализации города, сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.

Ливневые решетки, произведенные в колонии, планируют установить на улицах Омска для улучшения водоотвода и предотвращения затоплений. Как было отмечено на встрече с представителями городской администрации, сделанные заключенными решетки имеют высокое качество и доступную цену. Важным аспектом является антикоррозионная обработка, обеспечивающая надежность конструкций в сложных климатических условиях.

Как видно на предоставленных УФСИН фотографиях, решетку «подгоняют» под ливневку на улице Красный Путь у остановки «Дом творчества», где недавно реконструировали ливневую канализацию. Отремонтированный участок протянулся от улицы Березовой до дома № 2а по проспекту Мира.

Напомним, что в эту многострадальную ливневку до ремонта несколько раз проваливались автобусы, отчего в народе ее прозвали «проклятой».