В Омской области продолжают выявлять бешенство среди животных

Меры по сдерживанию инфекции действуют во многих районах области.

Фото создано при помощи ИИ

В Омской области зафиксирован еще один очаг бешенства среди животных – на сей раз на территории села Астыровка Горьковского района, сообщает Главное управление ветеринарии.

В связи с этим в населенном пункте введен карантин, который продлится до 16 марта. В зонах ограничений применяют комплекс ветеринарных и профилактических мер для предотвращения дальнейшего распространения заболевания.

Напомним, что ранее карантин уже действовал на нескольких территориях области и в Омске. Сначала меры затронули село Новотроицк, поселок Андреевский, Тюкалинск и Кировский округ Омска, а затем – село Новопокровка, деревню Согру, село Князево и деревню Ротовку.