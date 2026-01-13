Очаги бешенства выявили еще в нескольких районах Омской области

Четыре населенных пункта закрыты на карантин до весны.

Фото создано при помощи ИИ

В Омской области сохраняется угроза распространения бешенства среди животных. Как сообщили в Главном управлении ветеринарии региона, выявлены еще четыре очага заболевания. На этих территориях введен карантин до 10 марта 2026 года.

Речь идет о селе Новопокровка и деревне Согре в Горьковском районе, селе Князево Называевского района, а также деревне Ротовке Русско-Полянского района.

В период карантина на охваченных ограничениями территориях будут действовать особые ветеринарные и профилактические меры, чтобы не допустить дальнейшего распространения заболевания.

Напомним, что карантин на нескольких территориях Омской области и Омска был введен и ранее. Там ограничительные меры продлятся до февраля.