На окраине Омска ввели карантин по бешенству

Ограничительные меры продлятся два месяца.

Фото создано при помощи ИИ

В Омской области ввели карантин по бешенству, соответствующий указ подписал губернатор Виталий Хоценко. Случаи опасной инфекции зафиксированы в нескольких районах и в самом Омске, сообщается на портале правовой информации.

Новые заражения обнаружены в селе Новотроицк Нижнеомского района, поселке Андреевский Омского района, в Тюкалинске, а также в Кировском округе Омска. В последнем случае зараженное животное нашли в районе улицы Инженерной, недалеко от спортшколы имени Олега Охрименко и площади Борцов Революции.

На этих территориях и прилегающих к ним введен карантин сроком на два месяца – до 8 февраля 2026 года. В это время будут проведены все необходимые меры, чтобы остановить распространение вируса.

Напомним, что новые случаи бешенства ранее были зафиксированы в Калачинском районе Омской области. Карантинные ограничения планировали установить в двух населенных пунктах: на подворье на улице 70-й Бригады и в деревне Стародубке.