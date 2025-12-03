Виновата лиса: район Омской области стал большим очагом бешенства

В окрестностях обнаружен уже третий очаг бешенства.

Фото создано при помощи ИИ

В Калачинском районе Омской области зарегистрированы новые случаи заболевания бешенством. Карантин собираются вводить в двух населенных пунктах: на подворье на улице 70-й Бригады и в деревне Стародубке.

Согласно проекту распоряжения, подготовленного Главным управлением ветеринарии Омской области, въезд на территорию личного подсобного хозяйства, расположенного на улице 70-й Бригады, разрешен только хозяевам двора и специалистам, ответственным за устранение очага болезни. Запрещены любые перемещения животных внутри круга радиусом 1,5 километра, в том числе их отлов, вывоз и проведение массовых мероприятий с животными.

Аналогичные меры введены в деревне Стародубке, где зараженное животное обнаружено во дворе на улице Береговой. Срок действия карантина определен до 1 февраля 2026 года.

После введения карантина общее число действующих карантинных зон в окрестностях Калачинска достигло трех. Первые ограничения были введены 25 ноября после подтверждения диагноза бешенства у напавшей на женщину лисицы.

Напомним, что дикое животное искусало местной жительнице руки и ноги и могло загрызть ее совсем, если бы не подоспевший сосед. Мужчина убил лису. Пострадавшую женщину отвезли в больницу.